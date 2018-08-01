Роскачество проверило арбузы на нитраты и не нашло нарушений

Национальная система мониторинга «Российская система качества» провела первый этап проверки арбузов, в ходе которого был выявлен лишь один случай содержания в арбузе пестицидов, и не выявлено ни одного случая превышения допустимых значений по нитратам.

Об этом Роскачество сообщает в среду 1 августа, отмечая, что арбузы для исследования были закуплены специалистами в разных точках – на развалах, с машины, на рынке и в супермаркете. В ходе лабораторных исследований арбузы проверили по 174 показателям.

«Чтобы проверить распространенное среди потребителей мнение, что все арбузы «накачаны» вредными веществами, эксперты провели проверку нитратов сразу в двух лучших лабораториях», - рассказали в Роскачестве.

При этом отмечается, что ни в одном из проверенных образцов арбузов не было выявлено превышения допустимой концентрации нитратов. Лишь в одном из арбузов, который был куплен на фруктовой базе с лотка, были обнаружены следы пестицидов, которыми сельхозпроизводители защищают свою продукцию от насекомых.

Кроме того, отмечается, что при проведении дегустации арбузов, у экспертов не возникло претензий ни ко вкусу, ни к запаху или консистенции больших ягод.