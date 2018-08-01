Учителя года готовы отказаться от пятибалльной системы оценок

Перейти от привычных отметок к двенадцатибалльной системы будет сложно только психологически, считают педагоги. Чиновники видят проблему в низкой квалификации преподавателей.

Российские школы могут отказаться от пятибалльной системы оценок. К обсуждению этого предложения вновь вернулись в Рособрнадзоре и профильных ведомствах, сообщают «Известия». Так, руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, один из главных инициаторов ЕГЭ Виктор Болотов назвал существующую шкалу оценок «позавчерашней». Он отметил, что в реальности в школах давно не ставят оценку «кол», но активно ставят «четыре с минусом», например.

«Надо легализовать эти плюсы и минусы», - сказал Болотов.

С этими словами бывшего главы Рособрнадзора согласен лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2017», преподаватель математики в казанском лицее №2 -интернат №2 Алмаз Хамидуллин. В комментарии ИА «Политика сегодня» он признал, что ему удобно работать в существующей пятибалльной системе. Хотя по сути, она вовсе не пятибалльная, а четырех или даже трехбалльная. Но изменения назрели.

«Реальность такова, что существующие оценки не всегда отражают действительность. Например, особо не принято ставить «кол» или «двойку». А в некоторых школах возможно давление со стороны администрации и учителя вынуждены ставить хорошие оценки. Если мы ставим оценки, они должны реально работать. Поэтому, если будут какие-то изменения, продуманные, с учетом всех пожеланий, было бы хорошо, я думаю», — сказал Хамидуллин.

По мнению педагога, основная трудность, с которой столкнутся при отказе от привычных «четверок» и «пятерок» — психологическая.

Родители привыкли к существующей системе, она удобна и привычна, но не всегда эффективна, считает другой лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2017», преподаватель биологии московской школы №171 Иван Смирнов.

«Сейчас основная роль оценки в школах- коммуникация между учителем и родителем: все хорошо или что-то не так. В некоторых случаях она не самая эффективная. Думаю, что сейчас через электронные сервисы эту мысль можно доносить лучше», — сказал Смирнов.

По его словам, в Москве педагогический коллектив каждой школы может сам выбирать ту шкалу оценок, которая им удобна. Для промежуточной аттестации идет автоматический пересчет успеваемости учеников.

«Вариабельность в этом плане хорошо, я считаю», —отметил Смирнов.

Он подчеркнул, что оценка и оценивание - это разные вещи и именно эту разницу сейчас необходимо учитывать руководителям системы образования в стране.

«Зачастую при смене школы ребенок начинает получать другие отметки. Например, при переходе в нашу школу, отличники начинают учиться на «четыре» или на «три». Нет единого независимого критерия отметки. Тут важно проведение независимых диагностик, способов оценки, которые не учитель должен проводить», — заключил Смирнов.

Чиновники из профильных ведомств, в свою очередь, видят причину неэффективных оценок в педагогах.

«Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев (цитата по «Известиям»).

Глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов сообщил, что его сотрудники выполняли проектные работы по переходу на 12-балльную систему оценки, но для внедрения таких изменений нужно повышать квалификацию учителей.