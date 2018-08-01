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Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

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9:29   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Четырех россиян задержали в казахстанской акватории Каспия

Пограничники в ночь на 1 августа задержали в Каспийском море на территории Казахстана четырёх российских граждан.

Об этом в среду сообщает погранслужба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Нарушители передвигались по морю на малом плавательном средстве с двумя двигателями. Сначала они хотели скрыться от пограничников, но предупредительный выстрел в воздух заставил их передумать. Они бросили якорь и подняли руки. Позже выяснилось, что все задержанные являются россиянами.

В плавательном средстве четверки пограничники нашли запас воды на 200 литров, газовую плитку с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти. Сейчас по факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

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Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #чп #казахстан #каспийское море
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