Минздрав: Самым «часто болеющим» регионом России стал Алтайский край

Министерство здравоохранения РФ обнародовало данные об уровне заболеваемости граждан в разных регионах страны.

По информации ведомства, в 2017 году на территории Алтайского края на 100 тысяч населения было зарегистрировано 253 429,5 заболеваний.

Помимо Алтайского края, в пятерку самых «часто болеющих» регионов вошли Санкт-Петербург, где на 100 тысяч населения пришлось 236 874,7 заболеваний, Карелия и Республика Коми где этот показатель составил 230 371,7 и 230 230,4 соответственно.

Также Министерство Здравоохранения назвало самые «здоровые» российские регионы, в число которых вошли Кабардино-Балкария, где в течение 2017 года на 100 тысяч населения было зафиксировано лишь 95 473,8 случаев заболеваний, а также Чеченская Республика, Курская Область, Республика Тыва и Астраханская область.

В среднем же по России, по данным ведомства, в минувшем году на сто тысяч населения пришлось 161 776 заболеваний.