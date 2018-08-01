Пятибалльную систему в школах хотят отменить

Рособрнадзор рассматривает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок, рассказал замглавы ведомства Анзор Музаев на круглом столе в «Известиях».

Он объяснил, что российские власти уже много лет думают над выстраиванием всероссийской системы оценки качества. Однако к этому пока так и не пришли из-за того, что школьные учителя не владеют современными методиками внутришкольного оценивания.

В то же время руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов заявил, что для внедрения изменений сначала надо повысить квалификацию преподавателей. Он подчеркнул, что пятибалльную систему непременно нужно поменять. Раньше об этом уже говорили. Более того, разрабатывался большой проект по 12-балльной системе. Учителя сейчас часто ставят оценки с плюсом или минусом. Эти минусы и плюсы надо легализовать.