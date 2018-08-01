Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Два офицера управления «М» ФСБ обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, пишет в среду «Коммерсант».

Согласно данным агентства, майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков, на основании рапортов которых во ФСИН проводится масштабное расследование о коррупции, участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы. Их задержали следователи, но силовики отрицают свою вину.

Тем не менее Московский гарнизонный военный суд арестовал офицеров ФСБ.