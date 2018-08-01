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Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

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Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

 Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу

Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

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8:41   1 Августа 2018
Россия

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Два офицера управления «М» ФСБ обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, пишет в среду «Коммерсант».

Согласно данным агентства, майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков, на основании рапортов которых во ФСИН проводится масштабное расследование о коррупции, участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы. Их задержали следователи, но силовики отрицают свою вину.

Тем не менее Московский гарнизонный военный суд арестовал офицеров ФСБ.

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Автор: Юлия Халус
#россия #ск рф #фсб #происшествия #мошенничество
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