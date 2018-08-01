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8:30   1 Августа 2018
Россия

Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу

Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу

Четырехполосную скоростную трассу хотят построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи.

Росавтодор разработал проект строительства бесплатной автодороги, которая заменит серпантин до Сочи в Краснодарском крае. Трасса станет самой дорогой в России. Ее примерная стоимость составит 1,2 триллиона рублей, а протяженность - 120 километров.

Реализовывать проект планируется в четыре этапа. При этом стоимость обхода Туапсе составит 199 миллиардов рублей, участок около Сочи обойдется в 180 миллиардов, а дорога в поселке Лазаревское - 130 миллиардов. Начать реконструкцию планируется в 2019 году.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #трасса #краснодарский край
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