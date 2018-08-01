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Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

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 Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу

Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске
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7:58   1 Августа 2018
Россия

Совет директоров утверждил стратегия развития иннограда под Петербургом

Совет директоров утверждил стратегия развития иннограда под Петербургом

На заседании совета директоров «ИТМО Хайпарк» в Москве утверждена развития иннограда в петербургском городе-спутнике Южный, сообщает пресс-служба Смольного.

Гендиректор «ИТМО Хайпарк» Сергей Хмелевский сообщил, что согласно стратегии, проект будет способствовать переходу России к цифровой инновационной экономике, развитию перспективных технологий, а также подготовке специалистов в науке и промышленности.

На заседании также обновили состав совета директоров компании. Председателем снова избран губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Ранее стало известно, что Петербург вложит 1,3 миллиарда рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк».

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Автор: Олег Королев
#петербург #инноград #хайпарк
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