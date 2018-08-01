Совет директоров утверждил стратегия развития иннограда под Петербургом

На заседании совета директоров «ИТМО Хайпарк» в Москве утверждена развития иннограда в петербургском городе-спутнике Южный, сообщает пресс-служба Смольного.

Гендиректор «ИТМО Хайпарк» Сергей Хмелевский сообщил, что согласно стратегии, проект будет способствовать переходу России к цифровой инновационной экономике, развитию перспективных технологий, а также подготовке специалистов в науке и промышленности.

На заседании также обновили состав совета директоров компании. Председателем снова избран губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Ранее стало известно, что Петербург вложит 1,3 миллиарда рублей в уставный капитал «ИТМО-Хайпарк».