Терминал С1 в столичном аэропорту Шереметьево откроется к 2020 году

Терминал С1 в московском аэропорту Шереметьево откроют в конце 2019-начале 2020 года, сообщил глава дирекции по авиационной коммерческой деятельности воздушной гавани Владимир Хижняк.

Пропускная способность нового терминала площадью 114,6 тысяч квадратных метров составила более 20 миллионов пассажиров в год.

Терминал С1 Шереметьево находится на реконструкции с весны прошлого года. Он является северной частью транспортного комплекса.