Мы в соц.сетях:
Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

 Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу

Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске
На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

 Малайзия создаст комитет по делу MH370 для проверки действий диспетчеров

Малайзия создаст комитет по делу MH370 для проверки действий диспетчеров
Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

 Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу

Росавтодор построит в Краснодарском крае самую дорогую в России дорогу
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске
На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

 Малайзия создаст комитет по делу MH370 для проверки действий диспетчеров

Малайзия создаст комитет по делу MH370 для проверки действий диспетчеров
7:36   1 Августа 2018
Россия

Терминал С1 в столичном аэропорту Шереметьево откроется к 2020 году

Терминал С1 в столичном аэропорту Шереметьево откроется к 2020 году

Терминал С1 в московском аэропорту Шереметьево откроют в конце 2019-начале 2020 года, сообщил глава  дирекции по авиационной коммерческой деятельности воздушной гавани Владимир Хижняк.

Пропускная способность нового терминала площадью 114,6 тысяч квадратных метров составила более 20 миллионов пассажиров в год.

Терминал С1 Шереметьево находится на реконструкции с весны прошлого года. Он является северной частью транспортного комплекса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#шереметьево #терминал аэропорта #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...