На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

Гидроцикл с двумя молодыми людьми перевернулся на Москве-реке, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Инцидент произошел на северо-западе города.

Сотрудники МЧС подняли пострадавших на борт спасательного катера. Молодых людей доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево». Пострадавшим медики оказали первую помощь.

По данным ТАСС, гидроциклисты отказались от медицинской помощи и ушли со станции спустя двадцать минут.