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На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

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7:23   1 Августа 2018
Весь мир

На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

Гидроцикл с двумя молодыми людьми перевернулся на Москве-реке, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Инцидент произошел на северо-западе города.

Сотрудники МЧС подняли пострадавших на борт спасательного катера. Молодых людей доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево». Пострадавшим медики оказали первую помощь.

По данным ТАСС, гидроциклисты отказались от медицинской помощи и ушли со станции спустя двадцать минут.

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Автор: Олег Королев
#москва #москва-река #гидроцикл
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