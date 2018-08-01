Малайзия создаст комитет по делу MH370 для проверки действий диспетчеров

Малайзийские власти создадут внутренний комитет для принятия решения о действиях в отношении авиадиспетчеров, которые дежурили в аэропорту Куала-Лумпура в день пропажи рейса MH370 четыре года назад.

Straits Times со ссылкой на министра транспорта страны сообщает, что имело место нарушение стандартных рабочих процедур. При этом принятие мер осложнялось тем, что авиадиспетчеры находились под управлением Департамента гражданской авиации (DCA). Теперь же они находятся под управлением гражданской авиации Малайзии (CAAM).

В понедельник малайзийская государственная комиссия по расследованию исчезновения рейса МН370 опубликовала доклад, в котором сообщила, что окончательно определить причины исчезновения самолета. При этом в документе подвергнуты критике наземные службы контроля Вьетнама и Малайзии.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 12 членами экипажа пропал с радаров. Воздушное судно до сих пор не найдено.