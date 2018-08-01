Мексиканские власти рассказали о причинах авиакатастрофы

Причиной крушения самолета в аэропорту мексиканского города Дуранго стал резкий порыв ветра, сообщил глава одноименного штата Хосе Росас Аиспуро.

При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил самолет резко потерять высоту и удариться о землю левым крылом. В результате воздушное судно потеряло два двигателя.

В результате инцидента самолет Embraer 190 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на три сотни метров.

На борту воздушного судна находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четверо членов экипажа. Пострадавшие доставлены в больницы. Среди 39 раненых - пилот, который находится в тяжелом состоянии.

Губернатор штата Дуранго отметил, что в ближайшие часы многие из пострадавших могут быть выписаны.