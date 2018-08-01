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6:26   1 Августа 2018
Весь мир

Почти 300 боевиков готовы покинуть сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

Почти 300 боевиков готовы покинуть сирийскую провинцию Эль-Кунейтра

Более 300 боевиков и членов их семей согласились уехать из поселения Уфания в сирийской провинции Эль-Кунейтра в зону деэскалации в Идлибе, сообщил глава отделения Центра примирения враждующих сторон в Дамаске полковник Владимир Залозный.

По его словам, для вывоза боевиков с семьями в населенном пункте подготовлено шесть автобусов. Условия вывода боевиков не изменяются и остаются прежними. По наличию оружия и боеприпасов - это один автомат и три магазина, а также еще один пистолет у полевого командира.

Перед тем, как покинуть населенный пункт, убывающих  тщательно досматривают российские военные. Оружие и боеприпасы изымаются и сдаются на пункт сбора, отмечают РИА «Новости».

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Автор: Олег Королев
#сирия #боевики #эль-кунейтра
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