Торговая война США и Китая может замедлить рост экономики Лос-Анджелеса

Экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлится после начала «торговой войны» между Китаем и США, заявил мэр города Эрик Гарсетти.

В интервью изданию South China Morning Post он рассказал, что речь идет о несомненной потере рабочих мест, сокращении рабочих часов и значительном снижении зарплат.. Таким образом, экономика города сведется к 0-1 процента.

Градоначальник заявил, что основные опасения властей связаны с сокращением грузооборота до 20 процентов - в порту Лос-Анджелеса и порту Лонг-Бич.