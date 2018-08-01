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В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

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6:03   1 Августа 2018
Весь мир

Торговая война США и Китая может замедлить рост экономики Лос-Анджелеса

Торговая война США и Китая может замедлить рост экономики Лос-Анджелеса

Экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлится после начала «торговой войны» между Китаем и США, заявил мэр города Эрик Гарсетти.

В интервью изданию South China Morning Post он рассказал, что речь идет о несомненной потере рабочих мест, сокращении рабочих часов и значительном снижении зарплат.. Таким образом, экономика города сведется к 0-1 процента.

Градоначальник заявил, что основные опасения властей связаны с сокращением грузооборота до 20 процентов - в порту Лос-Анджелеса и порту Лонг-Бич. 

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Автор: Олег Королев
#китай #лос-анджелес #торговая война
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