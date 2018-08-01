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 В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске
На Москве-реке перевернулся гидроцикл с пассажирами

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5:46   1 Августа 2018
Весь мир

Трамп полагает, что Иран скоро начнет переговоры с США

Трамп полагает, что Иран скоро начнет переговоры с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран в ближайшем будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном.

Во время выступления перед своими сторонниками во Флориде он заявил, что надеется на то, что с Ираном выйдет диалог. При этом Трамп отметил, что если Тегеран откажется от контакта, его этот сценарий также удовлетворит.

В понедельник Трамп заявил о готовности к проведению встречи с иранским коллегой  Хасаном Роухани без предварительных условий. Позже американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что одобрит идею Трампа в том случае, если Тегеран выполнит ряд предварительных условий. 

Во вторник официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Помпео поддерживает предложение Трампа

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #трамп
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