Трамп полагает, что Иран скоро начнет переговоры с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран в ближайшем будущем захочет приступить к переговорам с Вашингтоном.

Во время выступления перед своими сторонниками во Флориде он заявил, что надеется на то, что с Ираном выйдет диалог. При этом Трамп отметил, что если Тегеран откажется от контакта, его этот сценарий также удовлетворит.

В понедельник Трамп заявил о готовности к проведению встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий. Позже американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что одобрит идею Трампа в том случае, если Тегеран выполнит ряд предварительных условий.

Во вторник официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Помпео поддерживает предложение Трампа