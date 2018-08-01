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При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

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5:24   1 Августа 2018
Весь мир

При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

В окрестностях древнего города Мачу-Пикчу в Перу столкнулись два туристических поезда, сообщает местная радиостанция RPP.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших. По данным радиостанции, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое.

В российском консульстве в Лиме РИА «Новости» сообщили, что информации о пострадавших в результате аварии россиянах не поступало.

По предварительным данным, причиной столкновения поездов стала акция протеста местных жителей, которые перекрыли железнодорожные пути. 

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Автор: Олег Королев
#поезда #перу
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