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 Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится
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 Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится
5:07   1 Августа 2018
Весь мир

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится

Американская администрация стремится максимально обезопасить границы и частью этой программы стала постройка стены на границе с Мексикой, заявил президент США Дональд Трамп.

 

На встрече группой активистов Республиканской партии во Флориде он заявил, что хочет отметить заслуги тех, кто обеспечивает безопасность границы - сотрудников Иммиграционно-таможенной службы и прочих правоохранительных ведомств.

Трамп отметил, что надежная безопасность на границах будет обеспечена в том числе за счет создания стены на границе между Мексикой и США. По его словам, на строительство уже выделено 1,6 миллиарда долларов.

Американский лидер отметил, что сооружаются большие участки стены, но на строительство нужны дополнительные средства. Он предположил, что для того, чтобы добиться выделения денег, придется пойти на «достаточно радикальные меры».

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #стена на границе с мексикой
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