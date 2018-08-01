США хотят ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая

Белый дом намерен предложить введение пошлин в 25 процентов на импорт китайских товаров и услуг на сумму около 200 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Агентство поясняет, что ранее американский президент Дональд Трамп намерен был ввести десятипроцентные пошлины на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако администрация сочла такие меры недостаточными.

Bloombeg отмечает, что новыми пошлинами администрация США намерена усилить давление на Китай для того, чтобы Пекин вернулся за стол переговоров.

«Торговая война» между Китаем и США началась после того, как шестого июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины.