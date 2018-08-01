Мы в соц.сетях:
Россия стала мировым лидером по числу бронетанковой техники

Россия стала мировым лидером по числу бронетанковой техники

 В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске
При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

 Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится
Россия стала мировым лидером по числу бронетанковой техники

Россия стала мировым лидером по числу бронетанковой техники

 В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах
Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

 Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске
При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

При столкновении туристических поездов в Перу пострадали 30 человек

 Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится

Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой уже строится
4:40   1 Августа 2018
Весь мир

США хотят ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая

США хотят ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Китая

Белый дом намерен предложить введение пошлин в 25 процентов на импорт китайских товаров и услуг на сумму около 200 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Агентство поясняет, что ранее американский президент Дональд Трамп намерен был ввести десятипроцентные пошлины на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако администрация сочла такие меры недостаточными.

Bloombeg отмечает, что новыми пошлинами администрация США намерена усилить давление на Китай для того, чтобы Пекин вернулся за стол переговоров.

«Торговая война» между Китаем и США началась после того, как шестого июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война #торговые пошлины
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...