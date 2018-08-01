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4:23   1 Августа 2018
Весь мир

Консульство: На борту разбившегося самолета в Мексике не было россиян

Консульство: На борту разбившегося самолета в Мексике не было россиян

На борту потерпевшего в Мексике крушения самолета российских граждан не было, сообщили в мексиканском консульстве.

В диппредставительстве рассказали РИА «Новости», что мексиканская сторона рассказала об отсутствии россиян на борту.

Самолет Embraer-190 с пассажирами разбился в мексиканском штате Дуранго. По информации авиакомпании Aeromexico, на борту находились 101 человек.

Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро сообщил, что при крушении самолета погибших нет. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

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Автор: Олег Королев
#мексика #консульство рф #авиакатасрофа
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