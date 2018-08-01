Консульство: На борту разбившегося самолета в Мексике не было россиян
На борту потерпевшего в Мексике крушения самолета российских граждан не было, сообщили в мексиканском консульстве.
В диппредставительстве рассказали РИА «Новости», что мексиканская сторона рассказала об отсутствии россиян на борту.
Самолет Embraer-190 с пассажирами разбился в мексиканском штате Дуранго. По информации авиакомпании Aeromexico, на борту находились 101 человек.
Губернатор штата Хосе Росас Аиспуро сообщил, что при крушении самолета погибших нет. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий.