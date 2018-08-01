Россия стала мировым лидером по числу бронетанковой техники

Россия возглавила мировой рейтинг по числу поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники. Об этом рассказал замминистра Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, за последние пять лет при перевооружении войск в эксплуатацию введено более 25 тысяч единиц новой техники, а таже более четырех тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Булгаков в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что по мнению независимых экспертных агентств, в минувшем году Россия возглавила мировой рейтинг по данным вооружениям.

Всего на вооружение было принято более 80 образцов современной техники по номенклатуре МТО, что позволило довести их долю в ней до половины. Также он отметил, что был достигнут 98 процентный уровень исправности техники (в 2012 году он составлял 84 процента).