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Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

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3:41   1 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан примет участие в разработке российской сверхтяжелой ракеты, сообщает Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстан.

В Казкосмосе сообщили РИА «Новости», что в качестве основных  направлений перспективных совместных космических проектов Астаны и Москвы определены такие проекты, как  создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Также казахстанская сторона намерена вместе с Россией создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники.

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Автор: Олег Королев
#россия #казахстан #байконур #сверхтяжелая ракета
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