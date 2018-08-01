Казахстан вместе с Россией намерен создать сверхтяжелую ракету

Казахстан примет участие в разработке российской сверхтяжелой ракеты, сообщает Аэрокосмический комитет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстан.

В Казкосмосе сообщили РИА «Новости», что в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Астаны и Москвы определены такие проекты, как создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Также казахстанская сторона намерена вместе с Россией создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники.