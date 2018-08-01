Пенс призвал создать в США специальное ведомство по кибербезопасности

Американский вице-президент Майкл Пенс призвал создать специальное ведомство по кибербезопасности.

Пенс заявил, что за последний год по указу президента США были приняты беспрецедентные меры по укреплению цифровой инфраструктуры и обороны.

По его словам, постоянные кибератаки, совершаемые из Китая и КНДР, были направлены на кражу торговых секретов ключевых отраслей промышленности и энергетической отрасли.

Вице-президент отметил, что Белый дом запросил у Конгресса США выделение рекордных 15 миллиардов долларов на кибербезопасность.