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Пенс призвал создать в США специальное ведомство по кибербезопасности

Пенс призвал создать в США специальное ведомство по кибербезопасности

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3:27   1 Августа 2018
Весь мир

Пенс призвал создать в США специальное ведомство по кибербезопасности

Пенс призвал создать в США специальное ведомство по кибербезопасности

Американский вице-президент Майкл Пенс призвал создать специальное ведомство по кибербезопасности.

Пенс заявил, что за последний год по указу президента США были приняты беспрецедентные меры по укреплению цифровой  инфраструктуры и обороны.

По его словам, постоянные кибератаки, совершаемые из Китая и КНДР, были направлены на кражу торговых секретов ключевых отраслей промышленности и энергетической отрасли.

Вице-президент отметил, что Белый дом запросил у Конгресса США выделение рекордных 15 миллиардов долларов на кибербезопасность.

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Автор: Олег Королев
#сша #кибератаки #майк пенс
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