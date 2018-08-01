ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III

Американские ВВС прервали испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в Калифорнии.

Местное издание Lompoc Record со ссылкой на заявление ВВС сообщает, что пуск был запланирован на вторник между 00.01 ночи и 6.01 утра по местному времени.

Военные заявили, что «благополучно прервали» испытание в 04:42 из-за аномалии, которая «может включать в себя любое непредвиденное событие».

Командование глобальных ударов ВВС США отмечает, что аномалии могут возникать из-за ряда факторов, связанных с операционной платформой или измерительным оборудованием, для выявления причины которых необходимо провести тщательный анализ.

Подчеркивается, что для установления причин формируется аналитическая группа.