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 ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III
3:05   1 Августа 2018
Весь мир

ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III

ВВС США прервали запуск баллистической ракеты Minuteman III

Американские ВВС прервали испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в Калифорнии.

Местное издание Lompoc Record со ссылкой на заявление ВВС сообщает, что пуск был запланирован на вторник между 00.01 ночи и 6.01 утра по местному времени.

Военные заявили, что «благополучно прервали» испытание в 04:42 из-за аномалии, которая «может включать в себя любое непредвиденное событие».

Командование глобальных ударов ВВС США отмечает, что аномалии могут возникать из-за ряда факторов, связанных с операционной платформой или измерительным оборудованием, для выявления причины которых необходимо провести тщательный анализ. 

Подчеркивается, что для установления причин формируется аналитическая группа.

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Автор: Олег Королев
#ввс сша #minuteman iii
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