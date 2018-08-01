Посольство РФ считает кремацию отравленной в Эймсбери британки скрытием улик

Поспешность кремирования отравленной в Эймсбери Дон Стерджес подтверждает стремление британских властей уничтожить улики по «делу Скрипалей», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве России в Великобритании.

В интервью агентству дипломат рассказал, что кремирование Стерджес исключает любую возможность дальнейшего следствия в случае, если возникнут новые обстоятельства, требующие повторного анализа или перепроверки сведений о смерти британки.

Источник отмечает, что данные действия властей Великобритании не могут не вызывать беспокойства, поскольку Лондон продолжает продвигать линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых с отравлением Скрипалей.

Четвертого июля полиция Великобритании заявила, что в городе Эймсбери два человека отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.