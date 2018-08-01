Мы в соц.сетях:
В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

 Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике
В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

 Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике
2:24   1 Августа 2018
Весь мир

Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

Британские власти рассмотрят компромиссный вариант правил, определяющих пребывание мигрантов в стране. Об этом пишет журналист Дэвид Смит в своей статье для The Times.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на материал газеты пишет, что журналист считает данный проект перспективным для разрешения одной из главных проблем Brexit -  вопрос свободного перемещения граждан ЕС и покидающей его Великобритании.

Смит отмечает, что одной из причин Brexit стало негативное мнение о мигрантах. Он подчеркивает, что результаты исследований демонстрируют о стремлении мигрантов работать - работу получают 82 процента приезжих. При этом ряд экспертов отмечают, что данный факт не влияет на стабильно высокий процент трудоустроенных коренных жителей.

В Британии предлагают всем гражданам стран, входящих в Европейскую экономическую зону, приезжающим более чем на три месяца выдавать номер социального страхования. В случае, если они за эти 90 дней не могут найти работу, то они должны будут привести серьезную причину, чтобы остаться. Также государство будет вводить квоты на число трудоустраиваемых иностранцев, последовав примеру Швейцарии

Смит отмечает, что данный план имеет шанс найти поддержку у правительства Терезы Мэй.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit #мигранты
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...