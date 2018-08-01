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 Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике
1:58   1 Августа 2018
Весь мир

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Причиной крушения самолета авиакомпании  Aeromexico в мексиканском штате Дуранго могли стать погодные условия, сообщила управляющая аэропортами страны компания OMA Aeropuertos.

По его словам, в своем микроблоге в Twitter он заявил, что инцидент произошел из-за неблагоприятных климатических условий.

Губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро ранее сообщил, что погибших в результате инцидента нет. Министерство здравоохранения штата уточняет, что из 101 человека на борту ранения получили 18. Они доставлены в госпиталь в Дуранго.

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Автор: Олег Королев
#авиакатастрофа #мексика
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