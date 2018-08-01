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 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

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1:50   1 Августа 2018
Весь мир

Госдеп выразил надежду на изменение иранской политики

Госдеп выразил надежду на изменение иранской политики

Госдепартамент США выразил надежду на изменение поведения Ирана в будущем, сообщает официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Во время брифинга она отметила, что американская сторона готова сесть за стол переговоров с Ираном для того, чтобы обсудить будущее страны. Науэрт выразила надежду, что поведение Ирана изменится в будущем.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов встретиться в любое время и без предварительных договоренностей с иранским лидером Хасаном Рухани. В

ответ замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что для начала диалога Вашингтон должен уважительно относиться к Ирану и вернуться к выполнению ядерной сделки.

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Автор: Олег Королев
#иран #госдеп сша
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