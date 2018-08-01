Мы в соц.сетях:
В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

 Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике
В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

Лондон рассмотрит новый вариант контроля миграции в рамках Brexit

 Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике

Авиакомпания Aeromexico назвала возможную причину катастрофы в Мексике
1:24   1 Августа 2018
Весь мир

Мексиканские власти подтвердили информацию об авиакатастрофе

Мексиканские власти подтвердили информацию об авиакатастрофе

Потерпевший крушение самолет Aeromexico в штате Дуранго в Мексике частично разрушен, сообщает издание Reforma.

На опубликованной фотографии с места инцидента видно, что в районе кабины пилотов и пассажирского салона есть пламя, над воздушным судном виднеется черный дым. Разрушена верхняя часть фюзеляжа.

Губернатор штата Дуранго подтвердил информацию о катастрофе пассажирского самолета. По его данным, в результате крушения никто не погиб.

Мексиканский министр транспорта сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находился 101 человек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#авиакатастрофа #мексика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...