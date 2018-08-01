Мексиканские власти подтвердили информацию об авиакатастрофе

Потерпевший крушение самолет Aeromexico в штате Дуранго в Мексике частично разрушен, сообщает издание Reforma.

На опубликованной фотографии с места инцидента видно, что в районе кабины пилотов и пассажирского салона есть пламя, над воздушным судном виднеется черный дым. Разрушена верхняя часть фюзеляжа.

Губернатор штата Дуранго подтвердил информацию о катастрофе пассажирского самолета. По его данным, в результате крушения никто не погиб.

Мексиканский министр транспорта сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находился 101 человек.