Мексиканские власти подтвердили информацию об авиакатастрофе
Потерпевший крушение самолет Aeromexico в штате Дуранго в Мексике частично разрушен, сообщает издание Reforma.
На опубликованной фотографии с места инцидента видно, что в районе кабины пилотов и пассажирского салона есть пламя, над воздушным судном виднеется черный дым. Разрушена верхняя часть фюзеляжа.
Губернатор штата Дуранго подтвердил информацию о катастрофе пассажирского самолета. По его данным, в результате крушения никто не погиб.
Мексиканский министр транспорта сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находился 101 человек.
Oh no! An #Aeromexico Regional airplane crashed shortly after takeoff from Guadalupe Victoria Airport and was headed to Mexico City Intl. Airport. Details still coming but this is a pic of the incident. pic.twitter.com/seSbmFhZGn— Damon Lane (@KOCOdamonlane) July 31, 2018