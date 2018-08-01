В Госдуме предложили ввести единый штраф за купание в запрещенных местах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает федеральным законом ввести штрафы за купание в запрещенных местах.

В интервью «Парламентской газете» он рассказал о необходимости внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Милонов заявил, что готов разработать данную инициативу.

Депутат отметил, что сейчас выходит ситуация, когда один человек пошел в запрещенном места, а затем для него организуется спасательная операция МЧС. По его словам, в Бразилии данного вопроса не возникает, поскольку в водоемах плавают пираньи или крокодилы.

На текущий момент штрафы за купание в неположенных местах отсутствуют. Так, в Москве в 2017 году за купание в неположенном месте приходилось платить пять тысяч рублей, а в сейчас столичные власти решили вообще не наказывать за это. В КоАП Новосибирской области установлен штраф для граждан от трехсот до тысячи рублей, во Владимирской области — от 800 до четырех тысяч.