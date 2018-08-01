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Госдеп США не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане
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 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

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 Госдеп США не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане

Госдеп США не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане
0:24   1 Августа 2018
Весь мир

Госдеп США не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане

Госдеп США не может подтвердить причастность ИГ* к нападению в Таджикистане

Госдепартамент не подтвердил причастность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) к наезду автомобиля на иностранцев, сообщает представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

Она отметила, что в Вашингтоне видели сообщения, что ИГ взяла ответственность за инцидент, в ходе которого погибли двое граждан США. Науэрт отметила, что американские власти сейчас помогают Таджикистану расследовать происшествие.

В результате наезда автомобиля на велосипедистов-иностранцев в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре человека. Нападавшие добивали их ножами.

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Автор: Олег Королев
#иг #таджикистан #госдеп сша
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