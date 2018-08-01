The Times: Киберпротивостояние США и Китая приведет к тяжелым последствиям

Противостояние Китая и США может привести к серьезным последствиям, пишет журналист Роджер Бойес в своей статье для TheTimes.

«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на газету сообщает, что в своей статье Бойес сравнивает соперничество Пекина и Вашингтона с противостоянием СССР и США в годы холодной войны. Журналист отмечает, что в те времена степень превосходства определяло количество и качество межконтинентальных ракет, тогда как США и Китай противостоят друг другу в киберпространстве.

Так, США и Китай соревнуются, пытаясь построить самый мощный в мире суперкомпьютер, что напоминает космическую гонку в минувшем веке. В июне Минэнерго США объявило о запуске своего суперкомпьютера Summit, который является самым мощным в мире. Теоретически его вычислительная мощность составит 200 петафлопсов, что поможет использовать АНБ США эффективнее взламывать шифры.

Благодаря этому США смогли превзойти китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, лидера прошлых годов. Однако, Китай все еще лидирует по числу суперкомпьютеров.

Бойес напоминает, что Китай стремительно развивает технологию квантовых спутников, которая является первым шагом навстречу системе устойчивой к взлому всемирной связи. Также ранее Китай объявил о намерении стать лидером в сфере развития искусственного интеллекта.

Наличие современных технологий позволит Пекину занимать кибершпионажем в огромных масштабах, что сведет на нет военный и экономический потенциал Вашингтона, отмечает журналист.