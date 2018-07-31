СМИ: США и Мексика начали переговоры по НАФТА без Канады

Переговоры между официальными представителями США и Мексики по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА во стартовали вторник в американской столице без участия Канады.

Об этом сообщает новостной портал Economista.

Ранее американская сторона заявляла о перспективе отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА, однако до настоящего времени они проводились в трехстороннем режиме. И Мексика, и Канада сообщали о необходимости сохранить такого рода формат переговоров.