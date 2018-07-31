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 Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе

Гражданку РФ Осипову вскоре планируют перевести в обычную тюрьму в Канзасе
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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23:56   31 Июля 2018
Весь мир

СМИ: США и Мексика начали переговоры по НАФТА без Канады

СМИ: США и Мексика начали переговоры по НАФТА без Канады

Переговоры между официальными представителями США и Мексики по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА во стартовали вторник в американской столице без участия Канады.

Об этом сообщает новостной портал Economista. 

Ранее американская сторона заявляла о перспективе отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА, однако до настоящего времени они проводились в трехстороннем режиме. И Мексика, и Канада сообщали о необходимости сохранить такого рода формат переговоров.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #политика #канада #мексика #нафта
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