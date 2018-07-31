Зариф считает Вашингтон единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о том, что США следует винить только себя в прекращении переговоров с Ираном из-за выхода из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он отметил, что у Ирана и Соединенных Штатов было два года переговоров. С Евротройкой, Россией и Китаем Тегерану при этом удалось достигнуть уникального многостороннего соглашения, написал Зариф во вторник в Twitter.

Накануне американский лидер Дональд Трамп не исключил, что в будущем встретится с иранским коллегой Хасаном Роухани. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что желание должно исходить от иранской стороны, а дополнительных условий не нужно.