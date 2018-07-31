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Зариф считает Вашингтон единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

Зариф считает Вашингтон единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

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23:13   31 Июля 2018
Весь мир

Зариф считает Вашингтон единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

Зариф считает Вашингтон единственным виновником прекращения переговоров с Ираном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о том, что США следует винить только себя в прекращении переговоров с Ираном из-за выхода из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он отметил, что у Ирана и Соединенных Штатов было два года переговоров. С Евротройкой, Россией и Китаем Тегерану при этом удалось достигнуть уникального многостороннего соглашения, написал Зариф во вторник в Twitter.

Накануне американский лидер Дональд Трамп не исключил, что в будущем встретится с иранским коллегой Хасаном Роухани. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что желание должно исходить от иранской стороны, а дополнительных условий не нужно.  

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #переговоры #зариф
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