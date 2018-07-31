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 РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев

РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

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 Мексика советует США самим не допускать потока оружия и денег в страну

Мексика советует США самим не допускать потока оружия и денег в страну
22:51   31 Июля 2018
Весь мир

Мексика советует США самим не допускать потока оружия и денег в страну

Мексика советует США самим не допускать потока оружия и денег в страну

Глава Министерства внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете во вторник ответил лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу на его заявления о границе и посоветовал самим США не допускать потока нелегального оружия и денежных средств в Мексику.

Об этом мексиканский премьер-министр заявил журналистам в ходе пресс-конференции. 

Ранее Трамп заявил о необходимости усиления безопасности на южной границе США. Такая реакция главы Белого дома вызвана рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике. Рост уровня убийств в этой латиноамериканской стране составил 27% в минувшем году, всего за этот период там убили более 31,1 тысячи человек.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #граница #мексика
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