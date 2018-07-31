Мексика советует США самим не допускать потока оружия и денег в страну

Глава Министерства внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете во вторник ответил лидеру Соединенных Штатов Дональду Трампу на его заявления о границе и посоветовал самим США не допускать потока нелегального оружия и денежных средств в Мексику.

Об этом мексиканский премьер-министр заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

Ранее Трамп заявил о необходимости усиления безопасности на южной границе США. Такая реакция главы Белого дома вызвана рекордным уровнем смертности в результате убийств в Мексике. Рост уровня убийств в этой латиноамериканской стране составил 27% в минувшем году, всего за этот период там убили более 31,1 тысячи человек.