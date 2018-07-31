Российская сторона действует открыто и в координации с Дамаском в решении сирийского конфликта, которая уважает интересы соседствующих с Сирией стран, в том числе Израиля.

Об этом на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате заявил глава делегации от РФ Александр Лаврентьев. Его слова приводит во вторник РИА Новости. Лаврентьев также подчеркнул, что заключение «пакетных» сделок исключено.