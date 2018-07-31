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 РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев

РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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22:26   31 Июля 2018
Россия

РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев

РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев

Российская сторона действует открыто и в координации с Дамаском в решении сирийского конфликта, которая уважает интересы соседствующих с Сирией стран, в том числе Израиля.

Об этом на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате заявил глава делегации от РФ Александр Лаврентьев. Его слова приводит во вторник РИА Новости. Лаврентьев также подчеркнул, что заключение «пакетных» сделок исключено. 

«Мы ничего не делаем за спиной», — заметил он.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сирия #лаврентьев #астанинский процесс
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