РФ координирует свои действия в САР с Дамаском — Лаврентьев
Российская сторона действует открыто и в координации с Дамаском в решении сирийского конфликта, которая уважает интересы соседствующих с Сирией стран, в том числе Израиля.
Об этом на десятом раунде переговоров по Сирии в астанинском формате заявил глава делегации от РФ Александр Лаврентьев. Его слова приводит во вторник РИА Новости. Лаврентьев также подчеркнул, что заключение «пакетных» сделок исключено.
«Мы ничего не делаем за спиной», — заметил он.