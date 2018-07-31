Канада помогла РФ построить железную дорогу в обход Украины и санкций

Украинская диаспора возмутилась, но для Bombardier это просто бизнес.

Руководство канадской компании Bombardier, которая помогла России построить железную дорогу в обход Украины, не видит в своем решении повода для упреков в нарушении антироссийских санкций. Об этом канадскому изданию The Globe and Mail заявил представитель компании Оливье Марсиль.

«Ведь проект на сто процентов находится на российской, а не спорной территории Украины. К тому же дорога должна была помочь гражданской отрасли — упростить доставку грузов и пассажиров из Воронежа в Ростов», - аргументировал он.

В стране кленового листа согласны с позицией руководства компании далеко не все. Глава лоббистской организации «Конгресс украинцев Канады» Павел Грод заявил, что незадолго до заключения контракта с правительством РФ Bombardier получила субсидии из бюджета страны. Канадские украинцы связали два факта воедино и пришли к выводу, что таким образом правительство участвовало в деятельности страны, которая развязала против Украины «агрессивную войну».

«Явное участие компании в строительстве железной дороги противоречит заявленным канадским правительством внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом российской агрессии», - заявил Грод.

Альтернативный стальной путь России понадобился после 2014 года из-за разгоревшегося конфликта на территории Украины. Bombardier выиграла тендер на восемь миллионов долларов у правительства РФ и приступила к выполнению контракта в 2015 году. Спустя два года РЖД запустили поезда дальнего следования по новому маршруту в обход Украины.

Дорога обошлась стране в 55 миллиардов рублей. Появились семь новых станций на участке Журавка – Миллерово протяженностью 137 километров. Магистраль проходит по Воронежской и Ростовской областям. Линия стала частью скоростного участка, который соединяет центральную часть страны с побережьем Черного моря.

Канада ввела санкции против России в марте 2014 года одновременно с США. Ограничения касались российских физических и юридических лиц. Оттава позиционировала фигурантов как «угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины». Под действие санкций попали российские госслужащие, сотрудники и компании ключевых секторов экономики РФ. После канадский санкционный список неоднократно дополнялся.