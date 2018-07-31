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 СК проверит информацию об убийстве в ЦАР

СК проверит информацию об убийстве в ЦАР
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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20:52   31 Июля 2018
Россия

Россия обеспокоена ситуацией в Армении — Лавров

Россия обеспокоена ситуацией в Армении — Лавров

События в Армении противоречат недавним заявлениями новых властей государства об отказе преследовать своих политических предшественников. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что РФ как союзник Армении всегда заинтересована в стабильности страны, поэтому происходящие события не могут не беспокоить Москву. Это касается также и вопроса о нормальном функционировании предприятий на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Лавров надеется, что инциденты с заключением под стражу армянских политиков разрешат конструктивно.

В минувший четверг, 26 июля, Специальная следственная служба Армении обвинила генерального секретаря ОДКБ, генерал-полковника Юрия Хачатурова в свержении конституционного порядка в 2008 году.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #лавров #политика #армения
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