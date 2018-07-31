Мы в соц.сетях:
Журналист «АиФ» погиб во время командировки в Нижний Новгород

Журналист «АиФ» погиб во время командировки в Нижний Новгород

 СК проверит информацию об убийстве в ЦАР

СК проверит информацию об убийстве в ЦАР
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Госдума призвала россиян отказаться от поездок в ЦАР

Госдума призвала россиян отказаться от поездок в ЦАР

 Канада помогла РФ построить железную дорогу в обход Украины и санкций

Канада помогла РФ построить железную дорогу в обход Украины и санкций
Журналист «АиФ» погиб во время командировки в Нижний Новгород

Журналист «АиФ» погиб во время командировки в Нижний Новгород

 СК проверит информацию об убийстве в ЦАР

СК проверит информацию об убийстве в ЦАР
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Госдума призвала россиян отказаться от поездок в ЦАР

Госдума призвала россиян отказаться от поездок в ЦАР

 Канада помогла РФ построить железную дорогу в обход Украины и санкций

Канада помогла РФ построить железную дорогу в обход Украины и санкций
20:32   31 Июля 2018
Весь мир

Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

Операция вооруженных сил против боевиков на юге Сирии полностью завершилась во вторник.

Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по результатам переговоров в астанинском формате в Сочи. Он также отметил, что сирийские правительственные войска в настоящее время полностью контролируют территорию, которая прилегает к Голанским высотам, после окончания операции против террористов на юге страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #сирия #лаврентьев #терриористы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...