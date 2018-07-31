Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР
Операция вооруженных сил против боевиков на юге Сирии полностью завершилась во вторник.
Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по результатам переговоров в астанинском формате в Сочи. Он также отметил, что сирийские правительственные войска в настоящее время полностью контролируют территорию, которая прилегает к Голанским высотам, после окончания операции против террористов на юге страны.