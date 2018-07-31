Миссия ООН подтвердила обнаружение трех погибших в ЦАР

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила, что трое погибших обнаружили в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя миссии Владимира Монтейро.

Собеседник рассказал, что миссию ООН по стабилизации в ЦАР проинформировали о наличии трех мужских тел, находящихся машине в 33 километрах севернее Сибута, в префектуре Кемо. Он также добавил, что тела доставили в госпиталь MINUSCA в Сибуте.