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Журналист «АиФ» погиб во время командировки в Нижний Новгород

Журналист «АиФ» погиб во время командировки в Нижний Новгород

 СК проверит информацию об убийстве в ЦАР

СК проверит информацию об убийстве в ЦАР
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Ветерана АТО застрелили в Бердянске

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20:36   31 Июля 2018
Весь мир

Миссия ООН подтвердила обнаружение трех погибших в ЦАР

Миссия ООН подтвердила обнаружение трех погибших в ЦАР

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила, что трое погибших обнаружили в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя миссии Владимира Монтейро.

Собеседник рассказал, что миссию ООН по стабилизации в ЦАР проинформировали о наличии трех мужских тел, находящихся машине в 33 километрах севернее Сибута, в префектуре Кемо. Он также добавил, что тела доставили в госпиталь MINUSCA в Сибуте.

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Автор: Арсений Аскольский
#убийство #весь мир #цар
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