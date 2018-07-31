Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

В этом убежден доктор экономических наук Андрей Марголин.

Правительство не планирует уголовно наказывать работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Об этом во вторник, 31 июля заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Никакого введения не предусмотрено. Вы придумываете то, чего нет», — заверил министр.

Опровержение прозвучало в контексте обсуждения плана по смягчению социальных последствий повышения пенсионного возраста. В минувшую среду ведомство подтвердило разработку документа, который содержал методы кнута для работодателей, которые решат досрочно расстаться с людьми предпенсионного возраста и пряника для будущих пенсионеров.

Доктор экономических наук Андрей Марголин в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что сейчас у правительства большое пространство для маневров. Но исключительно жесткие меры порождают непредсказуемые последствия, убежден эксперт.

«Трудовой кодекс сегодня с одной стороны работников защищает, а с другой при увольнении работодатели стараются сделать так, чтобы люди уходили по собственному желанию. Они не хотят платить выходные пособия и так экономят деньги. Одной из мер защиты людей предпенсионного возраста могла бы стать введение в трудовой кодекс правила, которое не допускает увольнение по собственному желанию, а только по соглашению сторон с выплатами, которые предусмотрены законом при увольнении по инициативе работодателя. Если человека увольняют то, чтобы он хотя бы получил две средних сразу, одну через месяц и так далее. В случае увольнения у него были бы материальные выплаты», - рассуждает Марголин.

Впрочем, самой надежной гарантией сохранения занятости граждан предпенсионного возраста будет экономический рост, убежден собеседник агентства.

«Если мы запустим экономику более высокими темпами, чем сейчас, то у нас не будет этих проблем, которые сильно сейчас обсуждается. Экономика будет требовать дополнительных трудовых ресурсов и ситуация будет проще», - заключил Марголин.

Аналитики Минэкономразвития видят условия для экономического роста в самой пенсионной реформе. По прогнозам ведомства, повышение приведет к росту экономически активного населения на 300 тысяч человек в 2019 году и на 1,8 миллиона человек к 2024 году. Также повышение пенсионного возраста обернется беспрецедентным ростом пенсий в России.