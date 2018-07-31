МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России

Новые санкции ЕС в отношении шести российских компаний из-за Керченского моста — это очередное вмешательство во внутренние дела России. При вводе санкции Евросоюз настраивает против себя общественное мнение в РФ. Об этом во вторник заявили в МИД РФ.

«Евросоюзу явно не дает покоя сделанный крымчанами свободный выбор в пользу воссоединения с Россией», — говорится в сообщении МИД.

Оно опубликовано на странице ведомства. Министерство напомнило, что с 2016 года в санкционный список Евросоюза попадают исключительно граждане РФ и организации, связанные с развитием Крыма и Севастополя в составе России. В МИД РФ расстроены, что ЕС подвергает санкциям строительный проект, закрепляющий связь Крыма со своей исторической Родиной. Также в ведомстве напомнили, что в РФ фунционирует немало компаний стран-членов ЕС, включая сферу строительства. Их интересы тоже могут пострадать от новых санкций. Российский МИД указал на то, что общими интересами России и стран Евросоюза является взаимовыгодная работа, основанная на признании действующих реалий.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в РФ, его длина составляет 19 километров. Запуск автомобильного движения по мосту изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая. Запуск поездов по железнодорожной части моста через Керченский прорыв ожидается в декабре 2019 года.