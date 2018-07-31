Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35

Турция планирует принять юридические меры при попытках США помешать поставкам американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на официального представителя президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына. Он отметил, что F-35 — это международный проект. Эрдоган в воскресенье, 29 июля, заявил, что Турция подаст жалобу в Международный арбитражный суд, если Америка не станет поставлять приобретенные Анкарой истребители. Турецкий лидер добавил, что страна может рассмотреть альтернативы истребителям F-35. Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявлял, что если Турция приобретет С-400, это приведет к введению Америкой санкций в отношении Анкары. Митчелл также добавил, что США может отказаться от передачи Турции приобретенных ею истребителей. По данным канала NTV, Калын отметил, что напряженность между Турцией и Америкой никак не отражается на применении американо-турецкой дорожной карты по сирийскому городу Манбидж. Согласно ей, курдские военные формирования из «Сил народной самообороны» должны покинуть этот район.

Турецкое правительство готово отреагировать на возможные санкции Америки по делу американского пастора Эндрю Брансона. Калын призвал Америку уважать решение суда. Он также пояснил, что дипломатические переговоры по этой ситуации продолжаются. Ранее суд Турции отклонил запрос адвокатов Брансона о просьбе освободить его из-под домашнего ареста. Протестантского пастора, проживающего в районе Измира, взяли под арест в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). Турция уверена, что ФЕТО является организатором попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году. При этом американские власти критикуют решения турецкого суда по делу пастора, а лидер США Дональд Трамп угрожает ввести санкции в отношении Турции, если Брансона не вернут на родину.

Калын также уведомил, что до конца этой недели запланирован телефонный разговор между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майклом Помпео.