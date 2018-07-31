Мы в соц.сетях:
Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

 МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России

МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

 Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35

Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35
Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

 МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России

МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

 Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35

Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35
19:17   31 Июля 2018
Россия

Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР

Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР

Сотрудники посольства России в Центральноафриканской Республике выехали опознать предполагаемых россиян, которые погибли в стране.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты выехали на опознание. Во вторник, 31 июля, неизвестные боевики убили троих человек, предположительно, россиян.

У погибших мужчин нашли удостоверения журналистов. Сотрудники дипломатического представительства РФ в ЦАР отметили, что сейчас нет точной уверенности в убийстве именно граждан России, так как не нашли паспорта или другие документы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #происшествия #журналисты #цар
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...