Российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР

Сотрудники посольства России в Центральноафриканской Республике выехали опознать предполагаемых россиян, которые погибли в стране.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты выехали на опознание. Во вторник, 31 июля, неизвестные боевики убили троих человек, предположительно, россиян.

У погибших мужчин нашли удостоверения журналистов. Сотрудники дипломатического представительства РФ в ЦАР отметили, что сейчас нет точной уверенности в убийстве именно граждан России, так как не нашли паспорта или другие документы.