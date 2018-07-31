Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с японским коллегой Ицунори Онодэрой в Москве во вторник, 31 июля.
Глава Минобороны РФ отметил, что разговор с Онодэрой «получился откровенным и открытым». По его словам, диалог Москвы и Токио играет важную роль в обеспечении стабильности в АТР.
«С господином Онодэрой подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере», — добавил Шойгу.
Министры оценили региональную ситуацию. Шойгу и Онодэра отметил, что «межведомственные контакты заметно активизировались». Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в этом сыграли официальный визит российского лидера в Токио в декабре 2016 года и премьер-министра Японии в Москву в мае 2018.
31 июля Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился в Москве со своим японским коллегой Ицунори Онодэройhttps://t.co/ZFuQjwgjzT#Минобороны #Шойгу #МинистрОбороны #МеждународноеСотрудничество #МеждународныеВстречи pic.twitter.com/9nN7a3LtHl— Минобороны России (@mod_russia) 31 июля 2018 г.