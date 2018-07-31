Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с японским коллегой Ицунори Онодэрой в Москве во вторник, 31 июля.

Глава Минобороны РФ отметил, что разговор с Онодэрой «получился откровенным и открытым». По его словам, диалог Москвы и Токио играет важную роль в обеспечении стабильности в АТР.

«С господином Онодэрой подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере», — добавил Шойгу.

Министры оценили региональную ситуацию. Шойгу и Онодэра отметил, что «межведомственные контакты заметно активизировались». Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в этом сыграли официальный визит российского лидера в Токио в декабре 2016 года и премьер-министра Японии в Москву в мае 2018.