Мы в соц.сетях:
Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

 МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России

МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

 Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35

Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35
Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

Людей предпенсионного возраста от увольнения лучше всего защитит экономический рост

 МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России

МИД: Санкции ЕС — вмешательство в дела России
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

Лаврентьев объявил об окончании военной операции против террористов на юге САР

 Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35

Турция угрожает CША на случай срыва поставок истребителей F-35
19:05   31 Июля 2018
Россия

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с японским коллегой Ицунори Онодэрой в Москве во вторник, 31 июля.

Глава Минобороны РФ отметил, что разговор с Онодэрой «получился откровенным и открытым». По его словам, диалог Москвы и Токио играет важную роль в обеспечении стабильности в АТР. 

«С господином Онодэрой подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере», — добавил Шойгу.

Министры оценили региональную ситуацию. Шойгу и Онодэра отметил, что «межведомственные контакты заметно активизировались». Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ключевую роль в этом сыграли официальный визит российского лидера в Токио в декабре 2016 года и премьер-министра Японии в Москву в мае 2018.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #япония #шойгу #онодэра
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...