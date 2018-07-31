Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает необходимым улучшение взаимопонимания с РФ на фоне старта переговоров по денуклеаризации, и возрождение диалога России и США. Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно.

На старте переговоров формата «2+2» Коно отметил, что международная ситуация крайне изменчива. Он вспомнил о прошедшем американо-северокорейском саммите, о начале процесса денуклеаризации КНДР и российско-американском саммите в столице Финляндии. Министр заявил, что Токио привествует воссоздание диалога между Москвой и Вашингтоном. Коно отметил важность стремления РФ, Японии и соседних государств понять друг друга и углубить контакты в сфере безопасности.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня. На нем встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса недалеко от Сингапура. По итогам саммита Трамп заявил о подписании документа с КНДР. Американский лидер также подчеркнул, что процесс денуклеаризации старутет скоро. Ким Чен Ын пообещал большие перемены в развитии отношений двух стран.