Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Рабочая группа по делам палестинцев в САР зафиксировала убийство четырех сирийских палестинцев, пытавшихся пересечь границу и попасть в Турцию.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ближневосточный информационный портал. Отмечается, что они были застрелены не боевиками, а турецкими военными.

Согласно докладу Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который был обнародован в конце минувшей неделе, с 2011-го года военными в Турции было убито 396 беженцев, среди которых были 74 ребенка и 36 женщин. Дело в том, что из-за закрытия регулярных пограничных переходов на турецкой границе мирные жители, которые пытаются спастись от войны, вынуждены идти маршрутами контрабандистов,требующих за свои услуги немалые деньги.

Сложившуюся ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал независимый журналист и политолог Александр Асафов. По его мнению, каждый такой инцидент нужно рассматривать отдельно. Эксперт считает, что вряд ли в действиях турецких ВС есть какая-либо система. Однако многочисленные трагические случаи и вообще проблема мирных жителей на севере Сирии демонстрирует, что проблема стоит очень остро. При этом, заметил Асафов, турецкие власти особого внимания проблеме не уделяют.

Политолог считает, что подобные случаи необходимо обсуждать на международном уровне, чтобы не допустить их повторения.

«Надо создавать какие-то механизмы по соблюдению безопасности гражданских лиц», — заметил Асафов.

По его словам, несмотря на все усилия прикладываемые на астанинских переговорах, а также на других международных площадках, пока не способны обеспечить полную безопасность мирного населения в САР. Политолог подчеркнул, что не только российская сторона должна этим заниматься, но и международная коалиция и турецкие силовики. Убийства беженцев не добавляют мира в регион, а лишь дестабилизирует ситуацию. Эксперт отметил, что тема сирийских беженцев обсуждалась и на встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

Политолог напомним, что глава Турции Реджеп Эрдоган осенью планирует саммит по Сирии, следом за которым также состоится встреча в астанинском формате. Однако, амбиции политика должны учитывать интересы мирных граждан, безопасность которых необходимо обеспечить., снабжение медикаментами, водой и всем необходимым для жизни.