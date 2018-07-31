Скаута «Манчестер Юнайтед» Рибалта назначили спортивным директором «Зенита»

Соглашение российского футбольного клуба из Санкт-Петербурга c испанцем рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Хавьера Рибалта назначили спортивным директором «Зенита». До перехода в петербургский ФК Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». По его словам, спортивный директор ищет новых футболистов, чтобы усилить клуб, и подготавливает резерв.

«Я очень счастлив, что стал частью такого клуба», — сказал Рибалта.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко добавил, что Рибалта — известный специалист, который усилит состав футбольного клуба. По его словам, такого уровня специалистов в «Зените» еще не было.