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 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

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18:30   31 Июля 2018
Россия

Скаута «Манчестер Юнайтед» Рибалта назначили спортивным директором «Зенита»

Скаута «Манчестер Юнайтед» Рибалта назначили спортивным директором «Зенита»

Соглашение российского футбольного клуба из Санкт-Петербурга c испанцем рассчитано до конца сезона 2020-2021.

Хавьера Рибалта назначили спортивным директором «Зенита». До перехода в петербургский ФК Рибалта работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». По его словам, спортивный директор ищет новых футболистов, чтобы усилить клуб, и подготавливает резерв. 

«Я очень счастлив, что стал частью такого клуба», — сказал Рибалта.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко добавил, что Рибалта — известный специалист, который усилит состав футбольного клуба. По его словам, такого уровня специалистов в «Зените» еще не было.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #футбол #зенит #общество #хавьер рибалт
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