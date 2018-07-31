Обновился состав президентского резерва

В состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем российского лидера, вошли 138 человек.

По информации Кремля, в составе президентского резерва депутаты Государственной думы, заместители губернаторов, судебные приставы, главы республик и министры. Все 138 человек имеют достаточный управленческий опыт и необходимые как профессиональные, так и личностные качества.

Обновленный состав президентского резерва опубликовали на сайте Кремля. Среди лиц, включенных в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ заместитель министра промышленности и торговли РФ, губернаторы Волгоградской, Амурской, Рязанской областей, министр экономического развития и другие.