Посольство РФ: У двух убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий»

Трое человек, предположительно, граждан России, которые имели при себе удостоверения журналистов, были убиты неизвестными боевиками в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в ночь с понедельника на вторник.

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации в ЦАР. При этом в дипломатическом представительстве РФ отметили, что пока точной уверенности в том, что погибшие являются россиянами, нет, так как их личные документы пока не найдены. Обнаружены только журналистские удостоверения «Известий».