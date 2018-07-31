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Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

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18:06   31 Июля 2018
Весь мир

Посольство РФ: У двух убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий»

Посольство РФ: У двух убитых в ЦАР были пресс-карты «Известий»

Трое человек, предположительно, граждан России, которые имели при себе удостоверения журналистов, были убиты неизвестными боевиками в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в ночь с понедельника на вторник.

Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации в ЦАР. При этом в дипломатическом представительстве РФ отметили, что пока точной уверенности в том, что погибшие являются россиянами, нет, так как их личные документы пока не найдены. Обнаружены только журналистские удостоверения «Известий».

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Автор: Алла Ларионова
#посольство #журналисты #цар
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