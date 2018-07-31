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Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

 Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР
Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

Диалог РФ и Токио обеспечит безопасность и стабильность в АТР — Шойгу

 Обновился состав президентского резерва

Обновился состав президентского резерва
Ветерана АТО застрелили в Бердянске

Ветерана АТО застрелили в Бердянске

 Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома

Лукашенко впервые после «инсульта» принял председателя Минского облисполкома
Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

Турецкие военные убили четверых беженцев, пытавшихся пересечь границу

 Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР

Япония считает важным развивать контакт с Россией на фоне переговоров по КНДР
18:00   31 Июля 2018
Весь мир

Дамаск потребовал от США покинуть Сирию

Дамаск потребовал от США покинуть Сирию

Американские военные незаконно пребывают на территории страны, напомнил глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, Дамаск в очередной раз потребовал от США и союзников Вашингтона незамедлительно покинуть Сирию. Американские солдаты незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан, где остаются около 55 тысяч сирийцев.

Десятая встреча высокого уровня по САР в формате РФ-Турция-Иран проходит в Сочи 30 и 31 июля. Предыдущие встречи такого формата проходили в Астане. Страны-гаранты договорились консультироваться с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #общество #весь мир
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