Дамаск потребовал от США покинуть Сирию

Американские военные незаконно пребывают на территории страны, напомнил глава делегации сирийского правительства Башар Джаафари на пресс-конференции в Сочи.

По его словам, Дамаск в очередной раз потребовал от США и союзников Вашингтона незамедлительно покинуть Сирию. Американские солдаты незаконно находятся в лагере беженцев Ругбан, где остаются около 55 тысяч сирийцев.

Десятая встреча высокого уровня по САР в формате РФ-Турция-Иран проходит в Сочи 30 и 31 июля. Предыдущие встречи такого формата проходили в Астане. Страны-гаранты договорились консультироваться с представителями ООН и сторонами конфликта по началу работы конституционной комиссии.